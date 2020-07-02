MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAcı olay! Küçük çocuk feci şekilde can verdi...
GeriGündem Acı olay! Küçük çocuk feci şekilde can verdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:13,Son Güncelleme:

Acı olay! Küçük çocuk feci şekilde can verdi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Acı olay! Küçük çocuk feci şekilde can verdi...
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, ağabeyi ile birlikte markete gitmek için evden çıkan Serkan Karalar'a (3), yolun karşısına geçmek isterken, minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan Karalar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Kaza, önceki gün Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Markete gitmek üzere ağabeyi birlikte evden çıkan Serkan Karalar, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüsün çarpmasıyla yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Karalar'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan küçük Serkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Serkan Karalar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ise sürücüyü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle