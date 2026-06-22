Acı olay… Kızının gözü önünde ırmağa düştü, hayatını kaybetti

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Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas'tan eşinin memleketi Ordu'ya gelen Barış Peker, 10 yaşındaki kızıyla birlikte ırmak kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Peker'i gören kızı yardım istedi. Akıntıyla sürüklenen Peker gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barış Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.