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Acı olay! Havuza düşen 2 yaşındaki Asil Kemal öldü

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#Muğla#Fethiye#Havuz Kazası
Acı olay Havuza düşen 2 yaşındaki Asil Kemal öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 18:40

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yaşadıkları villanın havuzuna düşen 2 yaşındaki Asil Kemal Kaya, boğularak yaşamını yitirdi.

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Olay bugün saat 07.00 sıralarında Menteşeoğlu Mahallesi, Şehit Ali Galip Met Caddesi'nde bulunan bir villada meydana geldi. Kemal - Pınar Kaya çiftinin oğlu Asil Kemal Kaya, ailesinin uykuda olduğu sırada evden çıkarak, bahçedeki yüzme havuzunun yanına gitti.

VİLLANIN HAVUZUNA DÜŞTÜ

Minik Asil Kemal, villanın havuzuna düştü. Bir süre sonra durumu fark eden Kaya çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiği belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minik Asil Kemal'in cansız bedeni, önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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#Muğla#Fethiye#Havuz Kazası

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