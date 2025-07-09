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Acı olay! Doğa gezisinde kanyona düşüp öldü

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#Doğa Gezisi#Kanyon Kazası#Tokat
Acı olay Doğa gezisinde kanyona düşüp öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 02:49

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğa gezisi sırasında kanyona düşen kişi, hayatını kaybetti.

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Olay, bu akşam Reşadiye ilçesine bağlı Zinav Kanyonunda yaşandı. Doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte kanyona giden Turan Başaran (44), bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Acı olay Doğa gezisinde kanyona düşüp öldü

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Doğa Gezisi#Kanyon Kazası#Tokat

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