Acı olay… Çamaşır asarken öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çamaşır asarken 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen kadın, hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçede Yeni Mahalle'deki bir apartmanın 5. katında yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Neriman Şimşek (33), çamaşır astığı sırada dengesini kaybedip balkondan düştü.

1. KATTAN DÜŞTÜ

Birinci kattan, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen Şimşek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şimşek'i Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.