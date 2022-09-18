Acı olay! Bursa'da AKUT gönüllüsü, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Kaza, saat 01.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Görükle Mahallesi'nden kent merkezine doğru giden Ertan Toker, kullandığı 16 JY 803 plakalı motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosiklet, önce önünde giden 16 AUF 09 plakalı hafif ticari araca, ardından da demir bariyerlere çarptı. Motosikletten fırlayan Toker, demir bariyerlerin arasında sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Toker’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ertan Toker’in cenazesi, Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Muradiye Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.