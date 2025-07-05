Acı olay! Aylar önce babasını kaybeden Ebru evinde ölü bulundu

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Olay, Fethiye’nin Çatalarık Mahallesi 1304 Sokak’ta meydana geldi. Ebru Yıldız’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

AYLAR ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Yıldız’ın cenazesi, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ebru Yıldız’ın bekar olduğu, üç kardeşi bulunduğu ve babasını yaklaşık 5-6 ay önce kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.