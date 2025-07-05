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Acı olay! Aylar önce babasını kaybeden Ebru evinde ölü bulundu

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#Ebru Yıldız'ın Ölümü#Ebru Yıldız Kimdir#Adli Tıp Kurumu
Acı olay Aylar önce babasını kaybeden Ebru evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 22:11

 Muğla’nın Fethiye ilçesinde 30 yaşındaki Ebru Yıldız, evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Yıldız’ın yaklaşık 5-6 ay önce babasını kaybettiği kaydedildi.

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Olay, Fethiye’nin Çatalarık Mahallesi 1304 Sokak’ta meydana geldi. Ebru Yıldız’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı olay Aylar önce babasını kaybeden Ebru evinde ölü bulundu

AYLAR ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Yıldız’ın cenazesi, ilk olarak Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ebru Yıldız’ın bekar olduğu, üç kardeşi bulunduğu ve babasını yaklaşık 5-6 ay önce kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Ebru Yıldız'ın Ölümü#Ebru Yıldız Kimdir#Adli Tıp Kurumu

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