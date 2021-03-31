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Murat ŞAHBAZ- İlyas Kaan TAYTAK/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Acı olay! 2 katlı binanın terasından düşüp öldü

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Acı olay! 2 katlı binanın terasından düşüp öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tadilat yaptığı 2 katlı binanın terasından düşen Veli Erol (56), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Emirdağ ilçesinin İncili Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın terasında tadilat yapan Veli Erol, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, duvara çarptı. Veli Erol, yıkılan duvarla birlikte alt kattaki balkona, ardından da asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan Veli Erol için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği Veli Erol, Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Veli Erol kurtarılamadı.

Veli Erol'un cenazesi otopsi için morga konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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