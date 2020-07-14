Acı manzara

İstanbul Heybeliada’daki ormanlık alanda önceki gün 17.00 sıralarında iki noktada birden yangın çıktı. Yangına 1 İHA, 6 helikopter, 2 uçak, 24 arazöz, 150 personel müdahale etti. Yangın 19.45 sıralarında söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

Polis ekipleri, yapılan ihbarlar ve bölge çalışması sırasında, yangınla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Ardından gözaltına alınan 2 kişi, serbest bırakıldı. Üçüncü kişi olan Sedat Demir’in yangın çıkan bölgeye yakın bir noktada elini yıkarken görüldüğü ve yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan Demir, ifadesinde iddiaları reddetti. Demir’in sorgusu sırasında, geçen nisan ayında Beyoğlu’nda soyduğu bir işyerini ateşe verdiği, bu nedenle cezaevine girdiği ve bir ay önce cezaevinden çıktığı da belirlendi. Demir’i yangın alanında elinde bidonla koşarken gören bir plaj çalışanının da teşhis ettiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir serbest bırakılmayı talep etti. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Demir, ‘orman yakma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Kullanılmayan bir binada 16.40 sıralarında yangın çıktığı ve sıçramadan söndürüldüğü, bu alana yakın bir mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık alanda 17.05 sıralarında yeni bir yangın başladığı ve bu yangının sıçraması sonucu 19.00 sıralarında Çam Limanı mevkisinde ayrı bir orman yangını daha çıktığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatılmıştır.”

SABIKASI KABARIK

Yangın çıkarma dışında 30 suçtan kaydı bulunan Sedat Demir, adliyede verdiği ifadesinde şöyle konuştu: “Benim yangın olayıyla bir alakam yoktur. Tanıkların neden benim elimde bidonla koşarken gördüklerini söylediklerini bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Orman yangını başlamasına rağmen halen mangal yakmaya devam edenler vardı. Ben kesinlikle koşmadım, hastayım.”