Acı kaybımız

Necdet Doğan 1957 yılında Bilecik’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1981 yılında gazeteciliğe başlayan Doğan, Cumhuriyet gazetesinde sayfa sekreteri ve gece sorumlusu olarak çalıştı. Sabah ve Star gazetelerinde çalıştıktan sonra 2002’den itibaren Hürriyet gazetesinde siyasi sayfalar editörü olarak görev yapmaya başladı. Hürriyet yazıişleri müdürlüğü görevine getirilen Doğan, 2016’dan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Acıbadem’de bahçeli bir eve taşınan, gazetedeki görevine sağlığı el verdiği ölçüde buradan devam eden Doğan, önceki gün tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında yaşamını yitirdi. Hayat arkadaşı Sema Doğan, “Onun için ne söylesem geri gelmeyecek” dedi. Arkadaşları da Necdet Doğan için duygu dolu mesajlar paylaştı.

‘HUZURLA UYU VEFALIM’

“Gözucuyla iyi haberler” başlığıyla Hürriyet’in internet sitesinde de yazılar kaleme alan Necdet Doğan için Vefa Lisesi’nden arkadaşı Niyazi Yılmaz da duygularını “Yine bir yaprak düştü Vefa Lisesi 74 mezunları ağacından. Lisede yatakhanemizde kâh uyuduk kâh dertleştik. Üç kocaman yıl geçirmiştik. Benim dostum, canım arkadaşım yakalandığı amansız hastalığa bu akşam yenik düştü. Işıklar aydınlatsın çıktığı bu son yolculukta yolunu. Huzurla uyu Vefalım” şeklinde ifade etti.

‘TAM ANLAMIYLA GAZETECİYDİ’

Niyazi Doğan ise şu ifadeleri paylaştı: “Necdet Doğan ağabeyi kaybetmişiz. Kelimenin tam anlamıyla gazeteciydi. Dürüst, ilkeli, hakkaniyetli bir insandı. 24 saat haberi yaşayan, gazetecilik heyecanını hayatının sonuna kadar ve tüm hücrelerinde taşıyan güzel insan. Sema Doğan’ın can yoldaşı, Damla’nın biricik babası...”

Tamaşa F. Dural “1991’di, Cumhuriyet yazıişlerine girip, burada çalışmak istiyorum dediğimde, gülerek ‘Sen kimsin ya’ demiş ve Salim Alparslan’ın odasına girip, bana bakıp konuştuktan sonra Muhittin Sirer’le gelip ‘Sevdik seni, hadi başla’ demişlerdi. Güle güle...” dedi.

‘UZUN YILLAR HİZMET VERDİ’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Sürekli Basın Kartı sahibi Necdet Doğan için bir başsağlığı mesajı yayınladı: “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Necdet Doğan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

GÜLE GÜLE DOSTUM

Arif DİZDAROĞLU (Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü): Yaklaşık 20 yıl birlikte çalıştık Necdet’le. 14 yılı dirsek dirseğe. Dikkatliydi, aşırı titizliği yüzünden çok kez manşet değiştirmek zorunda kalır ve kızardık. İş bitince yanlıştan dönmenin keyfini paylaşırdık. Satır aralarından bulduğu bilgilerle çarpıcı haberlere imza attı. Sürprizleri sever, şaşırtırdı. Bir gece aile ortamında söylediği türküler hâlâ hafızamda. Sesinin o kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Hayran kaldım. Ailesine, temiz ve onurlu bir isim bıraktı. Güle güle sevgili dostum. Seni unutmayacağım.

BİR PUSULA GİBİYDİ

Sedat ERGİN (Hürriyet yazarı): Necdet Doğan’la aynı kuşaktanız. 80’li yılların başlarında ve ortalarında Cumhuriyet gazetesinde o İstanbul’da, ben Ankara’da muhabir olarak görev yapıyorduk. 12 Eylül sonrasında askeri rejim döneminde sıkıyönetim muhabirliği yaptığını hatırlıyorum. Sonradan yazıişlerine yöneldi. Bu, galiba onun çalışkanlığına ve sağlamcılığına güvenen o zamanki yöneticilerinin de yönlendirdiği bir tercihti. Yıllar sonra Hürriyet’te buluştuk, aynı yazıişleri masasında oturduk. Masada her zaman güven yaratan bir yazıişleri yöneticisi oldu. Yüksek bir iş disipline sahipti. Detayları atlamazdı. Kuvvetli bir hafızası vardı. Bütün bu hasletler tecrübe ve kuvvetli bir muhakemeyle birleşince, Necdet her zaman yazıişleri masasını hatadan koruyan bir pusula işlevi görüyordu. Bunların dışında Necdet iyi bir insan, iyi bir dosttu. Hem iyi bir insanı hem de Türk basınının gazeteciliğin geleneksel değerlerine ve çizgisine sahip çıkan sağlam bir temsilcisini kaybettik.

YERİ DOLMAZ, ÜZGÜNÜZ

Turgay OLCAYTO (TGC Başkanı):

Necdet Doğan, basınımızın sevilen bir ismiydi. Emekten yana çok çaba harcadı. Hastalığını biliyorduk ama yine de vefat haberini aldığımızda bizim için beklemediğimiz bir durumdu. TGC’nin hemen hemen bütün seçici kurullarında yer alırdı. Çünkü birikimi ve donanımıyla kurullarda en yetkin katkıları verirdi. İyi bir gazeteciydi. Yeri dolmaz. Çok üzgünüz. Bütün dostlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN İKİNDİDE

Necdet Doğan’ın cenazesi bugün ikindi vakti, Karacahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenaze töreni ise 16.00’da Karacaahmet Mezarlığı içinde bulunan Karacaahmet Şehitlik Camisi’nde olacak.