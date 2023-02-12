Acı haberleri geldi: Evladını kaybetti

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, acı haberi sosyal medyadan duyurdu: “36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun.”

Orhan Aydın enkazda çalışan görevlilere sarılarak gözyaşı döktü.

KIZIYLA BİRLİKTE VEFAT ETTİ

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ‘Şermin’ karakterini canlandıran oyuncu Emel Atıcı’nın da depremde vefat ettiği ortaya çıktı.

Acı haberi, dizinin yapım şirketi TİMS&B duyurdu: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde Bir Zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.”