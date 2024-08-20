Acı haberi MSB duyurdu: Uzman çavuş şehit oldu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:​​​​​​​

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehide rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 3 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Muhammed Emin ÖNK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı âli olsun.