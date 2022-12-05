Acı haberi MSB duyurdu: Binbaşı Duman şehit oldu

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur.
December 5, 2022
ŞEHİT ATEŞİ ADANA'YA DÜŞTÜ
Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı.
Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti. Şehit Binbaşı Mehmet DUMAN’ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’nde törenle defnedileceği öğrenildi.