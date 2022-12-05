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Acı haberi MSB duyurdu: Binbaşı Duman şehit oldu

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#Son Dakika#Şehit Haberi#Pençe-Kilit Operasyonu
Acı haberi MSB duyurdu: Binbaşı Duman şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 22:53

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu Binbaşı Mehmet Duman'ın şehit olduğunu duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Komd.Bnb. Mehmet DUMAN şehit olmuştur.

ŞEHİT ATEŞİ ADANA'YA DÜŞTÜ

Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman’a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı.

Acı haberi MSB duyurdu: Binbaşı Duman şehit oldu

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Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti. Şehit Binbaşı Mehmet DUMAN’ın bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’nde törenle defnedileceği öğrenildi.

Acı haberi MSB duyurdu: Binbaşı Duman şehit oldu

 

 

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#Son Dakika#Şehit Haberi#Pençe-Kilit Operasyonu

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