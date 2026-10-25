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Acı haberi MSB duyurdu! Albay Sayit Gökgöz askeri araç kazasında şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Araç Kazası#Şehit
Acı haberi MSB duyurdu Albay Sayit Gökgöz askeri araç kazasında şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 00:06

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz'ün şehit olduğunu, 2 personelin yaralandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında silah arkadaşımız Albay Sayit Gökgöz, 24 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz."

 

 

 

 

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#MSB#Araç Kazası#Şehit

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