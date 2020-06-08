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Anıl ATARA/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 09:27,Son Güncelleme:

Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı

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Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı
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Adana'da pikniğe gittiği arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulan Alperen Karataş'ın (19) kardeşi Hüseyin, "Ben şimdi sensiz ne yapacağız, sana 'gitme' dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı.

Olay, Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için göl kenarına gelen Alperen Karataş, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Karataş ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı. Bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Karataş'ın cesedine ulaştı.

Bir süre sonra olayı duyan Alperen'nin ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş kardeşlerinin cesedini görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana 'gitme' dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı. Mehmet Karataş ise, "Kardeşim ben sensiz yapamam" diyerek gözyaşı döktü.

Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı
Karataş'ın cesedi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Acı haberi duyunca koşarak geldi, feryatları yürek dağladı

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