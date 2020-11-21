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Haber Giriş: 21.11.2020 - 00:28 | Son Güncelleme:

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti

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Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Asım Cenani hayatını kaybetti
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Bakan Koca sosyal medya hesabından Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

Vefat haberini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Koca, şu ifadelere yer verdi.

"Prof. Dr. Asım Cenani’yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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