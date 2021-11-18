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Acı haberi Bakan Koca duyurdu: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

#İmran Kılıç#Fahrettin Koca#AK Parti
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat ettiğini bildirdi. Kılıç'ın vefat haberini alan sevenleri başsağlığı mesajları yayımladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Çok üzgünüz… Kahramanmaraş milletvekilimiz İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: Kahramanmaraş Milletvekilimiz, değerli ağabeyimiz İmran Kılıç Hocamızın vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun.

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İMRAN KILIÇ KİMDİR?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 1957 yılında dünyaya geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni bitiren Kılıç, yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulundu.

26. Dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça bilen İmran Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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