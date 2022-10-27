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Acı haber: Süt sağmak için indiği ahırda akıma kapıldı

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#Nursel Momyak#Ahır#Elektrik
Acı haber: Süt sağmak için indiği ahırda akıma kapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 10:29

Adana'nın Yüreğir ilçesinde lise öğrencisi Nursel Momyak (15), ablası ile birlikte süt sağmak için indiği ahırda elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 06.30 sıralarında Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Nursel Momyak ile ablası Perinaz İpek (33), süt sağmak için bahçedeki ahıra indi. İpek, kardeşinden uzatma kablosuna bağlı lambayı açmasını istedi. Fişi prize takan Momyak, elektrik akımına kapıldı. Otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Momyak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nursel Momyak'ın cenazesi, otopsi sonrası toprağa verildi.

Acı haber: Süt sağmak için indiği ahırda akıma kapıldı

Lise öğrencisi Nursel Momyak'ın olay günü sınavının olduğu, gece boyunca ders çalıştığı belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Nursel Momyak#Ahır#Elektrik

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