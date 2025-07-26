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İskenderun'dan acı haber! MSB: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu

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#Şehit#İskenderun#MSB
İskenderundan acı haber MSB: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 09:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 7 askerden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır" denildi.

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan 7 silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır.

SEBEBİ AŞIRI SIVI KAYBI

İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (Dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Hastanede tedavileri devam eden 5 silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz"

İskenderundan acı haber MSB: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu

İskenderundan acı haber MSB: Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu

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#Şehit#İskenderun#MSB

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