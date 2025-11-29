Acı haber geldi: Manisa'daki trafik kazasında ikinci polis de şehit oldu

Haberin Devamı

Kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'daki trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bugün şehit olan polis memuru Hatice Ünal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ünal'ın, 15 Kasım'da resmi aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaralandığını hatırlattı.

Ünal'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün şehit olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aynı kazada ekip arkadaşı polis memuru Ali Barut evladımız da olay yerinde şehit olmuştu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."

