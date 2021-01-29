Acı haber geldi

Rüzgar enerji santralında iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek (50), önceki gün sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, 07.45 sıralarında Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak kayboldu. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefondan bir daha yanıt alınamadı. Suya kapılan aracın kiralık olduğu, GPS cihazından konumun ‘gölet’ olarak tespit edildiği bildirildi. Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü bölgeye gelen ekipler, dün 10.30 sıralarında 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaştı. Mürsel Meracıoğlu aranıyor.