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AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 07:51 | Son Güncelleme:

Acı haber! Evinde böyle bulundu

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Acı haber! Evinde böyle bulundu
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Gaziakdemir Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer Girik'ten (74) haber alamayan yakınları, eve girerek kontrol etmek istedi. Girik'in hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve giren sağlık ekipleri, Girik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yeri incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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