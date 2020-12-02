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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Acı haber! Eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti

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Acı haber! Eczacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Edirne'nin İpsala ilçesi Esetçe beldesinde, eczacı Tevfik Fikret Atılgan (72), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Atılgan'ın  geçmiş dönemde CHP Keşan İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulunduğu öğrenildi.

İpsala'ya bağlı Esetçe beldesinde yaşayan eczacı Tevfik Fikret Atılgan, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanınca Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Atılgan, hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan ve tedavisi hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam eden Tevfik Fikret Atılgan, bugün doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Atılgan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. 

Tevfik Fikret Atılgan'ın, geçmiş dönemde CHP Keşan İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi üyeliği görevlerinde bulunduğu öğrenildi.

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