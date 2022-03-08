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Acı haber! Çakıl taşı dökerken römorktan düşerek hayatını kaybetti

#Engin Akyol#Sarayköy#Denizli
Acı haber Çakıl taşı dökerken römorktan düşerek hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, çakıl taşı dökme çalışması sırasında hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Engin Akyol (28), hayatını kaybetti.

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Kaza, dün Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Akyol, sondaj çalışması yapılan kuyu ve çevresine traktör römorkundan çakıl taşı dökmeye başladı. Bu sırada Akyol, hareket halindeki traktörün römorkundan dengesini kaybedip, düştü. Römork tekeri altında kalan Akyol, ağır yaralandı. Yardıma koşan mesai arkadaşları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akyol'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Akyol'un cenazesi, bugün Çameli ilçesindeki Yaylapınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma, Engin Akyol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

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#Engin Akyol#Sarayköy#Denizli

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