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Acı haber: Arı sokması sonucu bir şehit

#Mehmet Burak Keçe#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Harekatı
Acı haber: Arı sokması sonucu bir şehit

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde arı sokması sonucu Akut-Alerji krizi nedeniyle tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Burak Keçe için taziye mesajı yayımladı.

Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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#Mehmet Burak Keçe#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Kilit Harekatı

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