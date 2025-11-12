Acı haber ailelere ulaştı! Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

Haberin Devamı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan astsubaylar İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi, Berkay Karaca'nın ise Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ailelerine acı haber verildi.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şahadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BABA DÖNÜYORUM'

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. 1 çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim" dedi öğrenildi.

LÜLEBURGAZ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın (27) Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşayan ailesine ise şahadet haberi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından verildi. Acı haberi alan anne Nurdan ile baba Nedim Karaca büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne de taziye çadırı kuruldu.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Turan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi yalnız bırakmıyoruz, hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Söz konusu vatan, sizlerle gurur duyuyor bu vatan. Allah bana da bu vatan için şehit olmayı nasip etsin" dedi.

"BU VATAN İÇİN BEN BİLE GİDER SAVAŞIR, ŞEHİT OLURUM"

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."