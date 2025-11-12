×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Acı haber ailelere ulaştı! Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Askeri Uçak Kazası#İlker Aykut
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 09:32

Gürcistan'da düşen askeri uçağımızda 20 askerimiz şehit oldu. Acı haber baba ocaklarına ulaştı. Protokol ve güvenlik güçleri akşam saatlerinde Şehit Astsubay İlker Aykut'un ailesinin evine gittiğinde acılı babanın sözleri yürekleri dağladı. Oğullarının şahadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, gözyaşlarına boğuldu. Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberini alan babası ise "Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum." dedi.

Haberin Devamı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan astsubaylar İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi, Berkay Karaca'nın ise Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan ailelerine acı haber verildi. 

Acı haber ailelere ulaştı Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şahadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAskeri kargo uçağı Gürcistan’da düşmüştü… Şehitlerimizin isimleri belli olduAskeri kargo uçağı Gürcistan’da düşmüştü… Şehitlerimizin isimleri belli olduHaberi görüntüle

Acı haber ailelere ulaştı Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

'BABA DÖNÜYORUM' 

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. 1 çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim" dedi öğrenildi.

Acı haber ailelere ulaştı Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

LÜLEBURGAZ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ 

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın (27) Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşayan ailesine ise şahadet haberi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından verildi. Acı haberi alan anne Nurdan ile baba Nedim Karaca büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, evin önüne de taziye çadırı kuruldu. 

Gözden KaçmasınYüreğimiz yandı MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit olduYüreğimiz yandı! MSB açıkladı: Düşen uçakta 20 askerimiz şehit olduHaberi görüntüle

Acı haber ailelere ulaştı Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

Haberin Devamı

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Turan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizi yalnız bırakmıyoruz, hiç bırakmadık, bırakmayacağız. Söz konusu vatan, sizlerle gurur duyuyor bu vatan. Allah bana da bu vatan için şehit olmayı nasip etsin" dedi. 

Acı haber ailelere ulaştı Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

 "BU VATAN İÇİN BEN BİLE GİDER SAVAŞIR, ŞEHİT OLURUM"

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı.

Haberin Devamı

Acı haber ailelere ulaştı Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti: 

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

Acı haber ailelere ulaştı Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

Acı haber ailelere ulaştı Şehidin babasından askerlere yürek yakan söz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehit#Askeri Uçak Kazası#İlker Aykut

BAKMADAN GEÇME!