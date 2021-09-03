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Gündem
Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Acı haber! 14 yaşındaki İbrahim gölde boğuldu

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Acı haber! 14 yaşındaki İbrahim gölde boğuldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 14 yaşındaki İbrahim Akpınar, serinlemek için girdiği gölde boğuldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Eğirdir Gölü'nde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan ailesiyle birlikte göl kenarındaki Altınkum Plajı'na gelen İbrahim Akpınar, serinlemek için göle girdi. Akpınar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden plajdakiler, ailesine haber verdi. Ailesi ve sahildekiler İbrahim'i ararken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bulunup gölden çıkartılan İbrahim Akpınar, ambulansla Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Akpınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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