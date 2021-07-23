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Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 23.07.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

Acı bilanço! Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu

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Acı bilanço! Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 26 kişiden 7’si hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. İstanbul, Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Acı bilanço Bayram tatilinde Kandırada 7 kişi boğuldu

Yalnızca mavi bayraklı plajlarında cankurtaran bulunan Kandıra’da, 18 Temmuz'dan beri boğulma tehlikesi geçirip Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 26 kişiden 7’si hayatını kaybetti. 12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.

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