Acı bilanço... 5 kentte 10 bin dönümden fazla alan kül oldu

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Ekipler şiddetli rüzgârla yayılan alevleri söndürmek için yoğun çaba harcadı. Havanın kararmasının ardından karadan müdahaleler sürdürüldü. Dün sabahtan itibaren 8 uçak ve 19 helikopterle havadan müdahale tekrar başlatıldı. Ekiplerin sık ormanlık alandaki alevlerin önünü kesmeyi başardığı, rüzgârın etkisini sürdürmesi nedeniyle kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 23 saat süren mücadele sonucunda dün 14.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

2 GÜNDE SÖNDÜRÜLEBİLDİLER

Denizli Çameli’ndeki ormanlık alanda önceki gün çıkan yangın 2’nci gününde kontrol altına alındı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 70 dönümlük alan zarar gördü.

Çanakkale Bayramiç’teki ormanlık alanda 15 Temmuz’da çıkan yangın önceki gün 17.00 sıralarında 26 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 1000 dönüm orman ile 2000 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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Balıkesir Altıeylül’deki ormanlık alanda önceki gün 18.00 sıralarında çıkan yangın da dün 05.00 sıralarında 11 saatte kontrol altına alındı. Alevlerin 1000 dönüm alana zarar verdiği bildirildi.

Manisa Soma’da ise 15 Temmuz’da 12.00 sıralarında çıkan orman yangını ise önceki gün 33.5 saat sonra 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 70 kovan yandı, çok sayıda arı can verdi. Yaklaşık 6 bin dönüm alanın zarar gördüğü belirtilen yangının meradan ormana sıçradığı tespit edildi.