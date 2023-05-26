Acı bilanço

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1 milyon 35 bin 696'sı maddi hasarlı, 197 bin 261'i ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olarak kayda geçti. Trafik kazalarında 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazalarda yaralanan kişi sayısı 288 bin 696 oldu.

Trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 44.9'unu sürücü, yüzde 31.8'ini yolcu, yüzde 23.3'ünü ise yayalar oluşturdu. Cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76.7'sini erkek, yüzde 23.3’ünü kadın, yaralananların ise yüzde 69.4'ünü erkek, yüzde 30.6'sını kadınlar oluşturdu. 2022'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına 321 bin 485 taşıt karıştı. Kazaların yüzde 66.9'u gündüz, yüzde 30.6'sı gece ve yüzde 2.5'i alacakaranlıkta oldu.



