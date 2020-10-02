Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Son Güncelleme:
Acı bilanço
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, eylül ayında Türkiye çapında 16 kadın cinayeti işlendiğini, 20 şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.
Kadın cinayetlerinin çözümü konusunda önerilerini sıralayan ve “Kadın cinayetlerini durdurmak için 12 ay yeter” diyen platform sözcüsü Fidan Ataselim önerilerini şöyle sıraladı:
- 6284 etkin uygulanacak, uygulamayan kolluk birimleri için yaptırım caydırıcı olacak.
- Şiddeti önleme merkezleri ve sığınaklar yeterli sayıya ulaşacak.
- Boşanma süreçleri kolaylaştırılacak, şiddet varsa uzlaşma önerilmeyecek.
- Kadınların iş yaşamına eşit ve güvenceli katılımı sağlanacak.
- Kadına yönelik suçlarda cezasızlık son bulacak, adalet sağlanacak.
- Şüpheli kadın ölümlerinde soruşturma süreci titizlikle yürütülecek, gerçek açığa çıkacak.
- Bireysel silahlanma yasaklanacak.
- Kadınlar için 7/24 çalışacak acil yardım hattı oluşturulacak.
- Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi müfredatta yerini alacak.
- Farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği olan bireylere ayrımcılık yapılmayacak.
- Kadınlar için çalışacak ayrı bakanlık kurulacak.
- Kurumlar arası koordinasyon sağlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle