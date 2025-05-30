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Aci ailesinde torun krizi

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#Oğuz Murat Aci#Özer Aci#Torun
Aci ailesinde torun krizi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 07:00

Oğuz Murat Aci’nin annesi ve babası ile eşi mahkemelik oldu. Baba Özer Aci ile anne Pervin Aci, gelinleri Şükriye Aci’nin torunlarını kendilerine göstermediğini iddia ederek ‘çocukla kişisel ilişki tesisi’nin sağlanması için dava açtı.

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İstanbul Eyüpsultan’da, 1 Mart 2024’te yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, saat 23.50 sıralarında seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmıştı. Kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler ise yaralanmıştı. Eylem Tok, oğlunu ABD’ye kaçırmıştı. ABD’de yakalanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade edilmesi beklenirken, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunarak, maddi ve manevi zararının karşılandığını belirterek şikâyetinden vazgeçmişti. Oğuz Murat Aci’nin anne ve babası gelinlerine sert tepki göstermişti.

Aci ailesinde torun krizi

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ANNE-BABA, GELİNLERİNE BÜYÜK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şükriye Aci’nin şikâyetinden vazgeçmesine sert tepki gösteren Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Oğlumu 3-5 milyona satacak birisi değilim. Oğlumun kanını sattı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı. Yazıklar olsun” demişti.

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ise “Benim ve oğlumun hakkı olan tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı almış oldum” diye konuşmuştu.

Baba Özer Aci ile anne Pervin Aci, şikâyetinden vazgeçen gelinleri Şükriye Aci’ye hukuk savaşı başlattı. Gelinleri Şükriye Aci’nin 2 yaşındaki torunları Pars Aci’yi kendilerine göstermediğini iddia eden Özer ile Pervin Aci, ‘çocukla kişisel ilişkinin kurulması’ için dava açtı.

‘HABERLERDE ÇOCUĞU GÖSTERMEYECEĞİNİ İLAN ETTİ’

Özer ve Pervin Aci’nin avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Bugüne kadar tüm ihtiyaçları müvekkiller tarafından karşılanmıştır. Gelişen olaylar neticesinde Şükriye Aci’nin haber sitelerine yapmış olduğu röportajlarda açıkça çocuğu babaannesi ve dedesiyle görüştürmeyeceğini ilan etmiştir. Müvekkillerin torunlarını görememesi kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle torunlarının yaşları itibarıyla psikolojik gelişim sürecinde oldukları göz önüne alındığında, mahkemece belirlenecek gün ve saatlerde çocuğun dedesi ve babaannesiyle görüştürülmesini talep ediyoruz. Haftada en az bir gece kalacak şekilde, dini ve resmi bayramlarda, sömestr ve yaz tatillerinde müvekkillerim ile küçük torun ‘Pars’ ile kişisel ilişki tesisi sağlanmasını istiyoruz” denildi.       

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#Oğuz Murat Aci#Özer Aci#Torun

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