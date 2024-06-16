Aci ailesi oğullarının mezarına koştu... ‘Rahat uyu yavrum katilin yakalandı’

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“Oğlum katilin yakalandı, rahat yatabilirsin yavrum” diyerek gözyaşı döken acılı anne şunları söyledi: “Bir yüküm kalktı, şimdi diğer basamakları çıkmam lazım. O kadını hapishanede görmem lazım. Müjdeyi verdim yavruma, katili yakalandı. Katil diye çocuğuna değil, annesine ve babasına diyorum. Benim oğlumun Azrail’i o vicdansız anne-babası ve onların yanında olanlardır. O gülüşleri benim bir gözümde kan, bir gözümde yaş oldu. 3 ay iyi gezdi, iyi güldü. Allah onu hiç güldürmesin. Babası tutuklanacağını anlayınca kapıma gelecekmiş, 106 gün neredeydin, çok mu işin vardı? Katil önce doktor olamayacak o kişidir, sonra vicdansız Eylem Tok’tur.”

BİZE BAYRAM HEDİYESİ

Baba Özer Aci da şunları söyledi: “Oğlumun ruhu rahat etsin diye ona bu müjdeyi verdim. Hak ve adalet yerini bulana kadar mücadele edeceğim. Eylem Tok dünyada tek anne kendisi sanıyor ama burada mezar başında bir anne daha var, bir de evde 1.5 yaşında evladı olan bir anne var, o çocuk Babalar Günü’nü kutlayamayacak. Havalimanına gideceğim, gözlerinin içine bakarak bunları ona söyleyeceğim. Babalar Günü ve bayrama denk geldi, bize hediye oldu. Havalimanında kendisini alkışlayıp karşılayacağım. Yüreğimizdeki ateşe su serpildi.”