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Acemi sürücünün yaptığı kaza dükkan sahibini isyan ettirdi: Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor

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#Kaza#Trafik Kazası#Bursa
Acemi sürücünün yaptığı kaza dükkan sahibini isyan ettirdi: Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 09:35

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dükkana daldı. Kaza sırasında kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan ana caddeye çıkan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak dükkana daldı.

Acemi sürücünün yaptığı kaza dükkan sahibini isyan ettirdi: Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor

O sırada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olması muhtemel bir faciayı önlerken kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Acemi sürücünün yaptığı kaza dükkan sahibini isyan ettirdi: Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor

Duruma isyan eden dükkan sahibi Harun Erdem, "Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış.

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Acemi sürücünün yaptığı kaza dükkan sahibini isyan ettirdi: Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor

Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor." dedi.

Acemi sürücünün yaptığı kaza dükkan sahibini isyan ettirdi: Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Bursa

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