Acemi Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Aceminin Zıt Anlamlısı

Bir zanaat ya da farklı bir iş üzerinden o konuda tecrübe edinmemiş ve neredeyse hiç bilmeyen kişiler için acemi denmektedir. Bu kelimeye karşılık olarak ise zıt anlamlısı şeklinde, ‘usta’ sözcüğünü kullanabilirsiniz. Herhangi bir iş ve zanaat konusunda tecrübeli olan, o işi en iyi şekilde uygulayan insanlar için usta kelimesi kullanılır.

Acemi Zıt Anlamlısı

Acemi kelimesi gündelik yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Aynı zamanda türemiş sözcükleri üzerinden acemilik ve benzeri şeklinde de kullanılabilmektedir. Zıt anlamlı sözlü olarak ise Türkçede karşımıza, ‘usta’ kelimesi çıkmaktadır. Cümle içerisinde veya tek başına her iki kelimeyi de anlamına göre değerlendirebilirsiniz.

‘’Yaptığı işte çok acemi görünüyor. ‘’

‘’Bir işte usta olmak o kadar kolay değildir.’’

Bu şekilde acemi sözcüğü ile beraber usta kelimesinin zıt anlamlı olarak değişik yerlerde kullanabilirsiniz.