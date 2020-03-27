Bu kelimenin zıt anlamlısı 3 tanedir. Acemi kelimesinin zıt anlamlısı usta, ehil ve erbap kelimeleridir. Acemi kelimesinin anlamı Türk Dil kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre acemi kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Bir işe yabancı olmak, işi becerememek, eli alışamamak.

- İşinde veya mesleğinde yeni olan.

- Bir yere veya bir şeye yabancı olan.

- Saraya yeni alınmış cariye.

Acemi Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeler anlamları ve yazılışları farklı olan kelimelere denir. Bunlardan birisi de acemi kelimesidir. Acemi zıt anlamlısı kelimeleri usta, ehil ve erbap kelimeleridir. Bu kelimeler acemi kelimesinin anlamının tam zıttı anlamlarında olan kelimelerdir.

Acemi Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin zıt anlamlısı o kelimenin karşıt anlamlısıdır. Acemi kelimesinin karşıt anlamlı kelimeleri ise birkaç tanedir. Bunlar usta, ehil ve erbap kelimeleridir. Bu kelimeler acemi kelimesinin anlamının karşıt anlamlarıdır.