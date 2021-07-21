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AA-DHA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Acemi kasaplar

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Acemi kasaplar

Türkiye’nin farklı noktalarında kurban kesmek isterken kendisini yaralayan toplam 6 bin 605 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan yüzlerce kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu. Türkiye genelinde kesim sırasında yaralanan 6 bin 605 kişi hastanelere başvurdu.

Acemi kasaplar

İstanbul, 793 kişi ile hastaneye başvuranların en fazla olduğu il oldu. İllere göre hastaneye başvuranların sayısı şöyle: Adana
(92), Adıyaman (133), Afyon (20), Ağrı (30), Amasya (96), Ankara (225), Antalya (17), Artvin (18), Aydın (25), Balıkesir (250), Bilecik (67), Bingöl (2), Bitlis (2), Bolu (35), Burdur (27), Bursa (89), Çanakkale (9), Çankırı (21) Çorum (240), Denizli (124), Diyarbakır (17), Edirne (23), Elazığ (52), Erzincan (27), Erzurum (62), Eskişehir (53), Gaziantep (93), Giresun (43), Gümüşhane (32), Hakkari (7), Hatay (30), Isparta (17), Mersin (84), İstanbul (793), İzmir (32), Kars (45), Kastamonu (29), Kayseri (330), Kırklareli (12), Kırşehir(47), Kocaeli (400), Konya (168), Kütahya (80), Malatya (87), Manisa (35), Kahramanmaraş (62), Mardin (10), Muğla (24), Muş (14), Nevşehir (85), Niğde (28), Ordu (54), Rize (116), Sakarya (352), Samsun (78), Siirt (5), Sinop (12), Sivas (110), Tekirdağ (165), Tokat (221), Trabzon (127), Tunceli (0), Şanlıurfa (128), Uşak (68), Van (39), Yozgat (113), Zonguldak (25), Aksaray (116), Bayburt (33), Karaman (50), Kırıkkale (180), Batman (6), Şırnak (3), Bartın (26), Ardahan (1), Iğdır (15), Yalova (16), Karabük (30), Kilis (85), Osmaniye (25), Düzce (126).
Acemi kasaplar

BAŞKAN DA YARALANDI

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi’nde oturan Osman Korkmaz (53) ise dün 09.00 sıralarında, evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı. Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz’ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Korkmaz kurtarılamadı. Trabzon’da Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da kurban keserken yaralandı. Kolundan yaralanan Aydın, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Acemi kasaplar

AİLELER KESTİ ÇOCUKLAR İZLEDİ

KURBAN Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Pandemi önlemleri nedeniyle sırayla kesim alanına alınan vatandaşlar, burada kurbanlıklarını kesti. Aileleriyle birlikte kesim alanına giden çocuklar, kurbanlıklar kesilirken korkulu gözlerle izledi.

Acemi kasaplar


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