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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:57,Son Güncelleme:/

Acemi askerler karantina sonrasında birliklerine teslim edildi

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Acemi askerler karantina sonrasında birliklerine teslim edildi
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BİLECİK’te yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle karantinaya alınan 35 acemi asker, karantina sürecinin bitmesi ve koronavirüs testlerinin de negatif çıkması üzerine birliklerine teslim edildi.

Bilecik 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı’na gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen 3500 acemi askerden 35'i, yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine Bilecik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerin ardından 35 asker, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı. 14 ve 20 günlük karantina sürelerinin ardından koronavirüs testleri negatif çıkan 35 acemi asker, birliklerine teslim edildi.

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