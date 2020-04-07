Acemi askerler karantina sonrasında birliklerine teslim edildi

Bilecik 2’nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı’na gelen ve sağlık kontrolünden geçirilen 3500 acemi askerden 35'i, yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine Bilecik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerin ardından 35 asker, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı. 14 ve 20 günlük karantina sürelerinin ardından koronavirüs testleri negatif çıkan 35 acemi asker, birliklerine teslim edildi.