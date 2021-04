Açelya’daki yıkımdan sonra Bakan Kurum uyardı: İnsan hayatı ranta kurban edilmemeli

Ankara'da 8 katlı Açelya Apartmanı’nın istinat duvarının çökmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, alanda kentsel dönüşüm çalışmaları için düğmeye bastı. Yaşanan olayla ilgili tüm incelemelerin başlatıldığını belirten Bakan Murat Kurum, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Mevzuatta, yasalarımızda boşluk yok ancak uygulamada yaşanan problemlerin çözülmesi için tüm sürece baktırıyorum” dedi.

CEZAİ SÜREÇ YÜRÜTÜLECEK

Olayda ihmali bulunanlarla ilgili yürütülen soruşturmaya dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti: “Tüm inşaatlar için söylüyorum; insan hayatının rant uğruna kurban edilmemesi gerekiyor. Eğer bir müteahhit istinat duvarını kaydırıyorsa, kafasına göre işlem yapıyorsa bunun cezalarının arttırılmasına da bakılması, gerekiyorsa müeyyidelerin ağırlaştırılması gerekiyor. İnsan hayatını hiçe sayanlar bunun bedeline de katlanmak zorundadır. Hukuki ve teknik inceleme sonucu, kontrolsüz kazı yapıp, önlemleri almayan ve insan hayatını tehlikeye atan her kim olursa olsun her türlü maddi, manevi cezai süreci yürüteceğiz. Bir müteahhit ya da yapı sahibinin insanların can güvenliğine ve çevredeki binalara zarar vermeden çalışması gerekiyor.

BÜYÜK BİR İHMAL VAR

Burada büyük bir ihmal var. Bu gibi ihmallerin bir daha meydana gelmemesi için denetimlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Hiçbir şey insan canından daha önemli değildir. Kafana göre, belirlenen kriterler dışında bir şey inşa edilemez, tek çivi çakılamaz, yapıda değişikliğe gidilemez. Yapıda eksikleri bulunan, malzemeden çalan, istinat duvarını, yapı elemanlarını belirlenen standartlara göre yapmayan hiç kimsenin bu anlamda gözünün yaşına bakılmaması gerektiğine inanıyorum.”

EVLERİNİ BOŞALTTILAR

Ankara’da çökme riski bulunduğu gerekçesiyle kontrollü yıkımına başlanan 8 katlı Açelya Apartmanı’nın etrafındaki binalar tahliye ediliyor. Açelya Apartmanı etrafında bulunan ve riskli olarak görüldüğü için yıkımına karar verilen binalarda gerekli güvenlik önlemleri ile izinler alınarak ekiplerin refakatinde vatandaşlar evlerini boşaltmaya başladı.

İnşaat çalışması, arkasındaki Açelya Apartmanı’nın istinat duvarının bir kısmının yıkılmasına ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştu.

