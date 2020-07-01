‘Acele niye’

CHP’nin 25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak 37. olağan kurultayı öncesinde katılım tartışması yaşanıyor. Pandemi nedeniyle kurultay izleyicisiz yapılacak. Kurultaya sadece delege ve doğal delegeler katılırken Onur Kurulu üyeleri ise doğal delege sayılmıyor. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da Tarafsız Bölge programında, Onur Kurulu üyesi olmasına rağmen kurultaya katılamamasına itiraz etti:

82 YAŞINDAYIM

“82 yaşındayım. Birçok görevde bulundum. Hiçbir yere aday değilim. Ben onları geride bıraktım. Ben partimin içinde bulunduğu hukuksal açmazı anlatmakla yükümlü hissediyorum kendimi. Bu kurultayın neden böyle yapıldığı belli. Bazı yöneticilerimiz geleceğe yönelik endişe taşıyor olabilirler. Delege henüz eskimemişken, hazır kongrelerden sonra imzalar alınmışken kongreyi yapalım istemişlerdir. Sözün özü böyle bir zamansız ortamda kurultay yapılmasının sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Temmuzun sıcağında, üstü açık bir ortamda, insanların kafasında güneş kaynarken kurultayın yapılmasındaki zorunluluğu kavramakta zorluk çekiyorum. Ne acelemiz var? ”

‘TEPKİLER İÇİN ERKEN’

Ancak parti yetkilileri tepkiler için erken olduğu görüşünde. Yetkililer kurultayı amfi tiyatronun dışından izleme imkânı da sunulacağını söyledi.