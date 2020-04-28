Acele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Acelenin Eş Anlamlısı

Acele kelimesinin eş anlamlısı olarak TDK’ya uygun şekilde ‘ivedi’ sözcüğünü kullanabilirsiniz. Her ikisi de aynı anlama geldiği için tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.

Acele Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Acele kelimesi hiç zaman geçirmeden bir durumu ele almak ve onu hemen hızlı, çabuk şekilde gerçekleştirmek olarak dile getirmek mümkün. Bu kelimeye alternatif olarak ivedi sözcüğü kullanılmaktadır. Her ne kadar gündelik yaşam içerisinde pek fazla öne çıkmasa bile, yine de amaca uygun olarak alternatif şeklinde değerlendirmek mümkün.

Acelenin Eş Anlamlısı

Acele kelimesine karşı ivedi veya ivedili gibi sözcükleri eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.

‘’Bu işi çok acele etmeden yap.’’

‘’Bu mektup ivedi gönderilmesi lazım.’’

Görüldüğü gibi her iki cümle içerisinde de hem ivedi hem de acele sözcüğü aynı anlam üzerinde değerlendirilmiş durumdadır. Buna uygun şekilde siz de amaca göre farklı yerlerde değerlendirebilir ve kullanabilirsiniz.