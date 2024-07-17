×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ac olay! Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Balkon#Vefat
Ac olay Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 15:51

Konya’nın Akşehir ilçesinde oturdukları binanın 5. katından yere düşen 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, ilçenin Selçuk Mahallesi’nde bulunan Sarı Köşk Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin dalgınlığı sonucu evlerinin balkonuna çıkan 6 yaşındaki Zeynep Vural, 5. kattan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafında ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız çocuğu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, kız çocuğunun Konya’da toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Balkon#Vefat

BAKMADAN GEÇME!