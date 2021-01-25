Coşkun MENEK/DHA
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Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu
Erzincan Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü, ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün gece Refahiye ilçe merkezinde meydana geldi. İlçeye inen ve aç kaldığı anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu. Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü. Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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