MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu
GeriGündem Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Coşkun MENEK/DHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu
Abone Olgoogle-news

Erzincan Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü, ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Olay, dün gece Refahiye ilçe merkezinde meydana geldi. İlçeye inen ve aç kaldığı anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu. Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü. Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle