Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu

Olay, dün gece Refahiye ilçe merkezinde meydana geldi. İlçeye inen ve aç kaldığı anlaşılan kurt sürüsü, sokakta gördüğü 2 köpeğe saldırdı. Köpekler de saldırıya geçince kurtlar, bir süre durdu. Daha sonra kurtlar, köpeklerden birini boğdu ve sürükleyerek götürdü. Bu anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.





