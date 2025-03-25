Aç kalınca köye indiler... Köylüler korkudan gece gündüz nöbet tutuyor

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Kemah ilçesine bağlı Gökkaya ile Oğuz köylerinde ve Tercan'ın Gevenlik köyünde etkili olan kar yağışı, doğayı da etkiledi. Besin bulmakta zorlanan kurtlar, açlık nedeniyle köy arazisine kadar inmeye başladı.

Köylüler, sürülerini kurt saldırılarından korumak için adeta seferber olmuş durumda. Özellikle gece saatlerinde köy içinde rahatça dolaşan kurtlar, büyük endişeye yol açıyor. Hayvancılıkla geçinen vatandaşlar, hayvanlarını koruyabilmek için gece nöbetleri tutarak önlem almaya çalışıyor.

O ANLAR KAMERADA

Üreticilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kurdun köy arazisinde gezindiği açıkça görülüyor. Kurtların bu kadar cesur hale gelmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, köylüler tedirgin oluyor.

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Yetkililer, kış şartlarının ağırlaştığını ve yaban hayvanlarının açlık nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

DAĞ KEÇİLERİ KARA YOLUNA İNDİ

Yabani hayvanların zaman zaman yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indiği görülüyor. Son olarak Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağ keçileri kara yoluna indi.

Kahta-Sincik karayolunun Sincik Boğazı mevkiinde sürü halindeki dağ keçileri kara yoluna inerek sürücüleri şaşırttı.

Sürü halindeki dağ keçilerini gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak durumu görüntüledi. İnsanlardan hiçbir şekilde ürkmeyen dağ keçileri, bir süre sonra yoldan çıkarak kırsal bölgede gözlerden kayboldu.

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KURTLAR MUNZUR VADİSİ'NDE GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, karla kaplı ormanlarda kurtlar dronla görüntülendi.

Bakanlar Kurulu tarafından 1971’de 'milli park' ilan edilen Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ile Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alıyor. Ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, karaağaç ve çalı gibi bitki türleriyle kaplı vadi, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

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Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü. Doğal ortamlarında beslenmekte zorluk yaşayan 3 kurt, yiyecek ararken çıktıkları gezintide Tunceli Müzesi’nde görevli arkeolog ve dron pilotu Özgür Şahin tarafından görüntülendi. Kurtlar daha sonra tepeye çıkarak gözden kayboldu.

Karlı arazide kurtların görüntüsünü Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı. Tekbıyıkoğlu, paylaşımında, ‘Anadolu’nun Horosan'ı Tunceli’ ifadelerini kullandı. (DHA)