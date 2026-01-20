×
Aç kalınca evlerin dibine kadar indiler!

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır Kulp#Kaya Sansarı#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 16:13

Diyarbakır'ın Kulp ilçesini etkisi altına alan ve üç gün süren yoğun kar yağışı, doğadaki yaşamı zorlaştırdı. Hamzalı Mahallesi Çöl mezrasında aç kalan bir kaya sansarı, yiyecek bulmak umuduyla yerleşim alanına inince güvenlik kameralarına yansıdı.

Kulp ilçesinde günlerdir etkili olan ağır kış şartları, sadece insanları değil yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. İlçe genelinde üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası her yer beyaz örtüyle kaplanırken, doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar çareyi insan yerleşimlerine inmekte buldu.

Kulp ilçesine bağlı kırsal Hamzalı Mahallesi Çöl mezrasında bir bağ evinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, doğadaki zorlu yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, bölgede nadir görülen ve kaya sansarı olduğu belirlenen yabani bir hayvanın, karla kaplı bahçede yiyecek aradığı görüldü.

Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle arazinin tamamen kapanması, avlanma imkanlarını kısıtladı. Normal şartlarda insanlardan uzak durmasıyla bilinen ve utangaç bir tür olan kaya sansarının, açlık dürtüsüyle yerleşim yerinin içine kadar girmesi kış şartlarının ağırlığını ortaya koydu.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda sansarın kar üzerinde hızlı ve temkinli adımlarla ilerlediği, etrafı koklayarak yiyecek bir şeyler aradığı ve ardından gözden kaybolduğu görüldü.

Bölge sakinleri, kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde tilki ve sansar gibi yaban hayvanlarının evlerin yakınına kadar geldiğini belirtti.

