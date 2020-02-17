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HAKKARİ (İHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Aç kalan yabani domuzlar yerleşim alanına indi

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Aç kalan yabani domuzlar yerleşim alanına indi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aç kalan yabani domuzlar sürü halinde yerleşim alanına indi.

Kentte etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Yeşilçeşme Mahallesi’nin Hübeyyan bölgesine kadar inen sürü halindeki yabani domuzlar, vatandaşa büyük korku yaşattı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yaban domuzları, bir süre sonra kaçarak dağlık alanda kayboluyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Mayet Akdemir (21), sabah saatlerinde evden çıkarken bir uğultu duyduğunu belirterek, “Evimizin aşağısında bulunan boş arazilere baktım. Birden ağaçların altında gizlenmiş bir şeyler gördüm. Bağırmamla birlikte bir grup yabani domuz sürüsü evimizin altında bulunan ağaçların arasından kaçarak dağlara doğru ilerlemeye başladı. Normalde hiç karşılaşmadığımız bir durum. Aç kaldıkları için bu kadar evlere yaklaşmışlar. Yoksa yabani domuzlar insanların ve toplu yaşam alanlara fazla yaklaşmazlar” dedi.

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