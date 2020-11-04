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DENİZLİ (İHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Aç kalan tilki indiği mahallede kuyuya düştü

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Aç kalan tilki indiği mahallede kuyuya düştü
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Denizli’de aç kalan tilki yemek bulmak için indiği mahallede kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte tilki merdiven ve ip yardımıyla düştüğü kuyudan kurtarıldı.

Aç kalan tilki indiği mahallede kuyuya düştü
Olay, Buldan ilçesi Hasanbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aç kalan tilki yemek bulmak için mahalleye indi. Ardından mahallenin çevresinde bulunan kuyuya düştü. Sesleri duyan etraftaki vatandaşlar itfaiye ekipleri arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tilkiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Derin olan kuyuya inmek için merdiven kullanan ekipler tilkiyi düştüğü kuyudan ip yardımıyla kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen tilki doğal yaşam alanına bırakıldı.

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