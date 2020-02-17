MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi
GeriGündem Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri yiyecek bulmak için kara yoluna kadar indi. Yol üzerindeki maden işletmesi tarafından doğaya bırakılan yonca ile dağ keçileri yaşama tutundu.

Adıyaman’da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Dağ keçileri yiyecek bulmakta zorlanınca çareyi dağlık bölgelerden aşağı inmekte buldu. Adıyaman Çelikhan kara yolu üzerinde bulunan bakır madeni işletmesinin bulunduğu bölgeye kadar gelen yaban keçilerinin yardımına maden işletmesi yetişti. Maden görevlileri satın aldıkları kurutulmuş yoncaları tepelere bıraktı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi, güvenlik kameraları ve dürbünlerle görüntülendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle