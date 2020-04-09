Son dakika haberi: 83 yaşında koronavirüsü yendi... İki oğlunu kaybetti: Aç durun ama evde yatın

Ayşe Polat’ın (83) İstanbul’da birlikte yaşadığı oğlu Kemal Polat (61), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Oğlunun cenazesiyle birlikte memleketi Antalya’nın Akseki ilçesine gitti. Kemal Polat burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen kadına yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

EŞİ DE ZATÜRREDEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini de 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve hastaneden alkışlar arasında önceki gün taburcu edildi. Ayşe Polat, karantina süresini Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan kızı Emiş Güven’in evinde geçirecek. Evin demir parmaklıklarla çevrili balkonuna çıkarak zaman geçiren Ayşe Polat'ın diğer oğlu İbrahim Polat (57) da İstanbul'daki bir özel hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer oğlunun ölümünden habersiz olan Ayşe Polat, yaşadıklarını şöyle anlattı: “İştahsızlık ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gittim ve koronavirüs teşhisi konuldu. Çok şükür iyileştim. Gençler canlarının kıymetini bilip dışarı çıkmasınlar. Aç durun, evinizde yatın ama dışarı çıkmayın.”

'ÇOK FAZLA SİGARA İÇİYORDU'

Büyük oğlu Kemal Polat’ın ölümünü gözyaşlarıyla anlatan Ayşe Polat, şunları söyledi: “Oğlum çok sigara içiyordu. Bu nedenle akciğerleri büyük oranda zarar görmüştü. Oğlum sigaradan öldü, çok sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Virüs bahane oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor, son durumundan haberim yok.”