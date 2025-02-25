"AB’yi Türkiye kurtarabilir"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’de yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından özetle şunları söyledi:

“Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier’in ülkemize ziyareti bizim için anlamlıydı. Kendisiyle, terörle mücadele, düzensiz göç, vatandaşlarımızın vize sorunu, savunma sanayii ve Almanya’daki Türk toplumunu ilgilendiren hususlar gibi ortak gündemimizdeki birçok konuyu detaylıca istişare ettik. Göçmen karşıtı ve İslam düşmanı aşırı sağ hareketlerin Avrupa başta olmak üzere Batılı ülkelerdeki yükselişine bir süredir dikkat çekiyorduk. Son dönemde yapılan birçok seçimde, maalesef endişelerimizin haklılığı ortaya çıktı. Aşırı sağ hareketler, bugün Avrupa’da siyasetin belirleyici aktörleri haline gelmiştir. Ekonomik faktörlerin yanı sıra, Avrupa merkez siyasetinin zamanın ruhunu doğru okuyamaması da bunun temel sebeplerinden biridir.

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LİBERAL DEMOKRASİ KRİZDE

Şurası bir gerçek ki, geçtiğimiz yüzyılın albenisi en yüksek ideolojisi olan liberal demokrasi ciddi bir krize girmiştir. Bir dönem tüm sorunların ilacı olarak gösterilen liberal demokrasi artık eski gücünü, eski itibarını ve etkisini yitirmiştir. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Batı’da bugün yaşanan durum işte budur. Avrupa demokrasilerinde ortaya çıkan boşluğu son seçimlerde görüldüğü üzere aşırı sağcı demagoglar dolduruyor.

İTİBARLARININ KISA SÜREDE TOPARLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Tabii bir de buna Batı’nın 471 gün süren Gazze’deki soykırım karşısında takındığı ikircikli tavrı da eklemek gerekiyor. Çoğu çocuk ve kadın 61 binden fazla sivilin katledilmesini seyreden batılı kuruluşlar ve liderler Gazze’deki insanlık sınavında sınıfta kalmışlardır. İtibar ve güven kaybının kısa sürede toparlanması da mümkün değildir. Bu tablo karşısında bizim için aslolan çıkarlarımızın korunmasıdır. Aynı şekilde 4-5 kuşaktır Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Aşırı sağ gerçekliğinin Avrupalı Türkler ve Müslümanlar açısından bir tehdit oluşturmaması için gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.

AB’Yİ ÇIKMAZDAN TÜRKİYE KURTARABİLİR

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Son dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin eski ritmine kavuşmakta olmasını önemsiyoruz. Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra, Ukrayna savaşı bağlamında yürütülen tartışmalar da Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacını tekrar teyit ediyor. Ama şunu da açık ve net söylemek isterim; Avrupa Birliği’ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir. Türkiye’nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir. Ekonomisi ve demografik yapısı hızla yaşlanan Avrupa’ya can suyu verecek olan da yine Türkiye’dir, Türkiye’nin tam üyeliğidir. Avrupa Birliği bu gerçeklerle ne kadar erken yüzleşirse kendileri için o derece hayırlı olacaktır. Biz hep olduğu gibi yapıcı bir anlayışla karşılıklı fayda ve saygı temelinde üyelik sürecimizi ilerletmek arzusundayız.”

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MÜZAKERELERDE UKRAYNA DA OLMALI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Türkiye’nin Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine yaptığı ev sahipliğini hatırlattı: “Hemen herkesin ateşe körükle gittiği günlerde Mart 2022’de iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Şimdi yeni bir denklemin kurulmakta olduğunu görüyoruz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın savaşı müzakereler yoluyla bitirme iradesini prensipte olumlu karşılıyoruz. Türkiye’nin son 4 yıldır izlediği politikayla da örtüşmektedir.

Ama burada şu gerçeğin ihmal edilmemesi gerekiyor; adil ve kalıcı barışa giden yol ancak ilgili tüm tarafların temsil edildiği bir denklemle açılabilir. İstanbul süreci hariç, bugüne kadar kurulmaya çalışılan masalarda Rusya dışlanmış, bundan dolayı da arzu edilen netice alınamamıştı. Şayet yeni süreçten sonuç alınmak isteniyorsa Ukrayna mutlaka sürece dahil edilmeli ve karşılıklı müzakerelerle bu savaş sona erdirilmelidir. Bu konudaki hakkaniyetli duruşumuzu hem Sayın Zelenski’ye hem telefonla konuştuğum Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’a hem de Sayın Lavrov’a ifade ettim. Biz görüşmelere ev sahipliği yapmak dahil; sürecin kalıcı barışa tahvili için her türlü desteği vermeye hazırız.”

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RAMAZAN ÖNCESİ FIRSATÇI ÖNLEMİ

ERDOĞAN Ramazan öncesinde fırsatçılık peşinde koşanlara karşı her önlemin alındığını söylerken şöyle devam etti: “Ancak Ramazan fırsatçılığının ekonomik bir mesele olmaktan daha ziyade, ciddi bir ahlak ve vicdan sorunu olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. Vatandaşlarımızın en temel şikâyet konusu olan hayat pahalılığının müsebbiplerinden biri de yine bu açgözlü fırsatçılardır. Yangın olunca yangın söndürme tüpüne, deprem olunca demire ve çimentoya, hava biraz kurak gitse hemen suya, bir iki gün kar yağdığında sebze meyveye zam yapan, mübarek günlerde vatandaşın ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara milletimizin de desteğiyle nefes aldırmayacağız. Serbest piyasa demek başı bozukluk demek asla değildir.”